Lula deve assinar na semana que vem lei da Letra de Crédito do Desenvolvimento, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar na próxima semana a criação das Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCD). Propostas pelo governo, o título deve servir como instrumento de captação para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Nesta semana, o presidente Lula vai assinar a criação da LCD, de sua autoria. Temos as letras de crédito agrícola, imobiliário, e agora teremos as letras para a indústria", disse Alckmin em cerimônia em São José dos Campos (SP) para anunciar uma emissão de R$ 9,4 bilhões em debêntures pela CCR, concessionária da Dutra, que será parcialmente comprada pelo BNDES.

Alckmin disse ainda que, nesta sexta-feira, Lula também participará do anúncio de uma exportação de aviões produzidos pela Embraer. Previsto para o meio dia, o evento também acontecerá em São José dos Campos, na sede da fabricante aeronáutica.