'Tarcísio tem liberdade de vir, espero que ele mostre que podemos governar juntos', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma provocação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta sexta-feira. Lula disse esperar que o governador mostre para o povo que governa com todos depois de ser eleito.

O presidente da República falou em São José dos Campos, em cerimônia de anúncio de obras na Via Dutra e Rio-Santos. Lula disse que sempre convida prefeitos e governadores quando visita os Estados, e citou nominalmente o convite a Tarcísio - que não compareceu.

"O governador Tarcísio também foi convidado para vir aqui, ele é convidado em todas as vezes que venho a São Paulo. Ele tem liberdade de ir o não ir. Eu espero que ele um dia decida começar a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, e a gente pode ter disputado eleições, mas quando termina a eleição nós temos de governar, e nós temos de governar junto com todo mundo", disse o presidente da República.

Tarcísio chegou a ter encontros públicos com Lula no começo do mandato, o que causou desconforto na base bolsonarista mais radical. O governador é um possível candidato a presidente em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível.