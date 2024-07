Hugh Jackman ganha filtro de barro no Brasil e agradece

Hugh Jackman recebeu recentemente um presente inusitado durante sua estadia no Brasil, que se encerrou na terça-feira, 16: um filtro de barro. Além do item, o astro de Deadpool & Wolverine também ganhou outros objetos durante a entrevista que realizou para a promoção do filme no Rio de Janeiro, junto de Ryan Reynolds, Shawn Levy e Emma Corrin.

Na quinta-feira, 18, o ator postou em suas redes sociais a foto do filtro de barro, junto de agradecimentos para a equipe da Marvel Brasil e para Samanta Alves, influenciadora que entrevistou o elenco do filme. O elenco também recebeu uma camiseta da seleção brasileira, um pano de prato, entre outros itens.

"Ninguém nos deu presentes. Isso faz de vocês brasileiros especiais, não importa o que nos deem", disse Shawn Levy durante a entrevista. Ao receber o filtro de barro, Ryan Reynolds comentou que já "ouviu falar" do objeto e agradeceu pelo presente tipicamente brasileiro.

Ainda em sua visita ao Brasil, Hugh Jackman e Ryan Reynolds também participaram do podcast brasileiro Podpah, em que conversaram sobre a amizade de longa data, além de curiosidades e bastidores da nova produção e suas impressões sobre o país.

Quando estreia Deadpool & Wolverine?

O filme de Hugh Jackman e Ryan Reynolds estreia em 25 de julho nos cinemas brasileiros, sob a direção de Shawn Levy.