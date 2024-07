TSE divulga que Brasil terá mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta quinta-feira, 18, a quantidade de pessoas aptas a irem às urnas em outubro para elegerem o prefeito e os vereadores para suas cidades. De acordo com os dados divulgados, o Brasil possui 155.912.680 eleitores registrados dentre os 5.569 municípios do País.

O primeiro turno das eleições irá ocorrer em 6 de outubro e, o segundo, no dia 27 do mesmo mês. Por lei, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno, que só acontece quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta do eleitorado, que em números representa a metade dos votos válidos mais um, desconsiderando os brancos e nulos.

Neste ano, a quantidade de possíveis votantes é 5,4% maior que em 2020, que foi de 147,9 milhões de pessoas.

O maior colégio eleitoral do País é São Paulo (SP), com 9,32 milhões de cadastros, seguido do Rio de Janeiro (RJ), com 5,09 milhões, Belo Horizonte (MG), com 1,99 milhão, Salvador, (BA) com 1,96 milhão e Fortaleza (CE) 1,76 milhão.

As cidades com o menor número de eleitores são Borá (SP), com 1.094 registros, seguido de Engenho Velho (RS), com 1.192, Araguainha (MT), com 1.253, Serra da Saudade (MG), com 1.294, e Jardim Olinda (PR), 1.363.