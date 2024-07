Golden Square Shopping realiza campanha de doação de sangue

A última quinta-feira de julho (25) marca a segunda edição deste ano de uma campanha de doação de sangue do shopping são-bernardense Golden Square em parceria com o projeto Amorsedoa. A ação acontece das 10h às 16h, no Piso L2 (ao lado da Petz) e requer agendamento prévio apesar de ser aberta ao público.

Segundo o gerente de marketing do Golden Square Shopping, Renann Mendes, a campanha tem como objetivo incentivar a solidariedade: “historicamente as doações diminuem nos períodos de férias, por isso decidimos realizar essa ação extra, como uma forma de contribuir para que os bancos mantenham seus estoques e possam continuar a realizar um trabalho que é essencial para a saúde pública”;

RECOMENDAÇÕES

Para doar, os clientes precisam ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, deverão apresentar com um documento oficial com foto, ter o endereço completo, inclusive o CEP, não estar de jejum (evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação), estar descansado e não fumar até duas horas antes e depois da doação. Os candidatos entre 16 e 17 anos poderão doar sangue desde que possuam o consentimento formal e presencial do responsável legal.

Não poderão doar sangue pessoas que estiverem com suspeita de dengue, Covid, gripe, resfriado ou febre. Também não são permitidos portadores de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas. As demais contraindicações ficam para quem for alcoolista crônico ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis, história atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas, tenha contraído hepatite após os 11 anos de idade, tenha realizado endoscopia há menos de seis meses, gestantes ou mulheres em período de até 3 meses pós-parto ou se estiver amamentando.

INTERVALO

Os clientes que já doaram sangue devem prestar atenção ao intervalo de tempo necessários para a próxima doação. Para homens são 60 dias (máximo de 4 vezes nos últimos 12 meses). Já para as mulheres o prazo é de 90 dias (máximo de 3 vezes nos últimos 12 meses). O tempo de espera para pessoas entre 60 e 69 anos deve ser de 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses).