Na Anchieta, trajeto até a Capital está mais lento

Segundo último boletim da Ecovias, o tráfego se apresenta carregado para quem se desloca na Anchieta ao sentido Capital. Os pontos de maior atenção estão no km 64 até o km 61, além do km 20 ao km 17. Também pelo alto fluxo de veículos, a situação é similar do km 67 ao km 70 da Imigrantes.

A orientação da Ecovias é que, especialmente os caminhões e carretas com destino a São Paulo, utilizem o trecho de serra da Via Anchieta.

ATENÇÃO

Por conta da neblina densa e baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral. Também está bloqueada a alça da Via Anchieta no km 39 Sul com acesso à Interligação Planalto, sentido Rodovia dos Imigrantes.

Vale destacar que o SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.