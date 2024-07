Mello: Dólar ainda reflete resquício de incerteza a ser debelado com ações e comunicação

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o patamar atual do dólar reflete um resquício de incertezas do mercado quanto ao cenário doméstico brasileiro. Ele avaliou que esse quadro será "debelado" com ações e comunicação do governo nos próximos meses e disse crer que o patamar de câmbio voltará ao que era em abril, quando o País acompanhava seus pares.

O secretário destacou que a partir de maio houve um deslocamento do Brasil aos seus pares em relação ao câmbio. O cenário, segundo ele, pode ser explicado por fatores domésticos, com aumento do nível de incertezas quanto à sustentabilidade do arcabouço fiscal e à meta de resultado primário das contas públicas.

Segundo ele, no entanto, as convenções do mercado sobre a política fiscal do País podem estar ancoradas em percepções, crenças e ideologias. "O que eu acredito que a gente trabalha aqui é entregar fatos, dados, decisões, ações concretas, como elas vão ser interpretadas é importante, mas não é algo que está sob controle da autoridade monetária ou do Ministério da Fazenda", disse.

Ele reiterou ainda que o processo de aumento de incertezas foi "debelado" nas últimas semanas. "Isso não quer dizer que você não possa ter momentos de estresse, é natural que existam, mas o cenário base melhorou, tanto do ponto de vista externo quanto doméstico", avaliou.