Bombeiros controlam fogo na Av. dos Estados

À altura do n° 1833 da Av. dos Estados, em São Caetano, uma edificação industrial entrou em chamas na tarde desta quinta-feira (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma vítima foi registrada até o momento, apesar do grande volume de fumaça.

Ao todo, oito viaturas foram encaminhadas ao local. As chamas ainda são controladas, com foco de trânsito no trecho.

Confira o vídeo: https://youtube.com/shorts/5Z5CdjwgBYg