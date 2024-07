Fávaro: Todos os mercados estão informados sobre caso de Newcastle no Rio Grande do Sul

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que todos os países importadores de produtos avícolas do Brasil foram comunicados sobre a detecção de um caso da doença de Newcastle em aviário comercial no Rio Grande do Sul. "Já informados todos mercados; aqueles com restrições mais severas são União Europeia e China, que estão sendo comunicados. Tínhamos restrição do Japão, mas repactuamos o protocolo, assim como estamos repactuando com a China", disse Fávaro a jornalistas após reunião do gabinete itinerante do Ministério no Rio Grande do Sul.

"Com essa comunicação rápida, a região afetada terá desembargo rápido para que isso não cause mais problemas à economia do Rio Grande do Sul", acrescentou o ministro. Geralmente casos de notificação de doenças animais geram restrições temporárias aos países exportadores.

A doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. O Ministério da Agricultura confirmou ontem a detecção do foco de DNC em um estabelecimento industrial de 14 mil animais em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério, o estabelecimento avícola foi "imediatamente interditado" e as aves estão sendo monitoradas. Os últimos casos no País haviam sido registrados em 2006 em aves de subsistência em Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

O ministro afirmou que a pasta não tinha dimensão do impacto que a DNC geraria em aspectos comerciais, mas como o caso se apresenta de forma isolada os reflexos tendem a ser minimizados. "Isolamos a área em um raio de 10km e estamos monitorando a situação, mas nos parece um caso isolado. Houve uma chuva de granizo, caiu o telhado do aviário, 7 mil animais morreram e em um foi detectado a Newcastle. Os outros animais não estão apresentando sintoma da doença", explicou o ministro.

Segundo Fávaro, se algum novo caso for detectado, os demais animais, até então monitorados, serão sacrificados. "As características apontam que o animal se contaminou por fezes de aves silvestres que estavam no telhado dessa granja. Se houver propagação da doença no aviário, iremos fazer o extermínio em um raio de 3 km", antecipou. O ministro voltou a reiterar que a DNC não é uma zoonose transmissível, não havendo risco de contaminação das pessoas.