'Na vida da Rachel Sheherazade sempre tem um novo desafio pela frente'

Terminada “A Grande Conquista”, tempo de um respiro rápido para Rachel Sheherazade, que já em agosto estará à frente do “Domingo Record”, das 12h às 14h15 – “agora terei uns poucos dias de descanso e logo mais me juntarei à equipe para produção de matérias especiais, chamadas e outras surpresas que estamos reservando”, diz ela.

É curioso como tudo acontece meio que de repente na carreira da Rachel e, isto, desde o seu comecinho, quando foi trabalhar na TV Justiça de João Pessoa, depois a vinda para o SBT, participação em “A Fazenda”, a sua escolha para apresentar “A Grande Conquista” e que agora, com muita confiança, vai mergulhar neste novo projeto do domingo – “mas, eu conto mais uma vez, com os profissionais da Record, que vão me dar todo apoio e produzir em mais este desafio”.

Sobre o programa, ainda em fase de desenvolvimento, a proposta principal é de uma revista eletrônica, com reportagens, entrevistas, curiosidades especiais e perspectivas animadoras – “acho que o público vai amar nosso programa, porque ele vai ter um pouco de tudo: informação e entretenimento, na medida certa, para agradar a todos”.

O que também não deixa de ser algo diferente. Essa mistura, que inclui o jornalismo neste dia e horário, também será uma novidade para o público. Daí a preocupação em oferecer alguma coisa especial e em condições de atender a expectativa de todos. E lá vai a Rachel!

Está definido

“Companhia Certa” é o título escolhido para o novo programa do Ronnie Von na Rede TV!, com estreia definida para o próximo dia 8.

Exibição sempre às quartas-feiras, 23h45, após o “Superpop”, da Luciana Gimenez.

Proposta

Este novo programa do Ronnie, em um cenário pensado como extensão de uma sala de estar, terá um ambiente acolhedor e intimista.

A ideia é trazer pessoas as mais diferentes, para abordar diversos temas e tudo isso harmonizado com vinhos da melhor qualidade.

Band Tur - 1

Viajar é gostoso e, às vezes, a serviço muito mais, porque tem passagem e hospedagens pagas, e ainda recebe diárias.

E com uma Paris pela frente, então, aí é o sonho dos deuses.

Band Tur - 2

A Band não tem o direito da Olimpíada e, até onde se sabe, tem procurado enxugar todos os seus custos.

Diante disso e sem autorização de entrar no local das competições, para a cobertura jornalística dos jogos, os correspondentes Sonia Blota e Felipe Kieling só não bastam? Precisa mais?

O mesmo

Tudo bem que no caso da Globo, ela tem os direitos e uma série de privilégios, mas, se porque Paris é muito cara e todas as transmissões serão feitas daqui, por que mandar Luís Roberto e Milton Leite só para a abertura?

E já voltarem no dia seguinte?

A necessidade também será nenhuma.

Pela ordem

Nova temporada de “Os Outros”, a segunda, chega dia 15 de agosto ao Globoplay.

Mas já tem a terceira aprovada e trabalhos de produção avançando na medida do possível, para gravações em 2025. Resta também a definição completa de seu elenco.

Trabalho novo

Millena Machado já está gravando a segunda temporada do reality de tratores Master Mechanic Brasil, ela que também apresentou a primeira.

Trabalhos concentrados na região de Piracicaba.

Façam suas apostas

Data hoje, como informação oficial, Joel Datena ficará no “Brasil Urgente”, na Band, até a outra sexta-feira, 26, e no dia 29, sem o Edu Guedes e a chegada do novo “Bora Brasil”, com cenários diferentes, maior duração e até colunistas, irá priorizar o seu informativo das manhãs.

Resta saber como ficará o “BU”, se terá um novo comandante ou o Datena pai estará de volta. No Morumbi, dizem, tudo pode acontecer.

Elenco

Antônio Fagundes se junta a Marjorie Estiano/Ângela Diniz e Emílio Dantas/Doca Street na série “Praia dos Ossos”, que a Conspiração Filmes produzirá para a Max.

Ele viverá o advogado criminalista Evandro Lins e Silva.

A gente tenta

A coluna tem a informação que Sálvio Spínola, contratado, já irá estrear no “Apito Final”, do Neto, neste próximo domingo. Provavelmente compondo com Marília Ruiz e Leandro Quesada, outro velho amigo da casa. A informação é que André Hernan, convidado, não aceitou.

Lívia Nepomuceno, que também integrava o grupo, deixará o programa. Não tivemos a confirmação.

Protagonista

A Seriella/Record escolheu o ator Murilo Cezar para o papel de Paulo, o Apóstolo, nova série de Cristiane Cardoso.

Todo o elenco será submetido a um trabalho de preparação, com início em agosto ou setembro, para dar início às gravações em novembro. Exibição em 2025.

· Hortência, convidada, vai trabalhar em mais uma Olimpíada na Globo, comentando o basquete, evidentemente...

· ... Mas de olho também no hipismo de adestramento. O seu filho, João Victor Oliva, será um dos nossos competidores.

· Depois de muito mistério, a Netflix anunciou a data de estreia da série “Senna”, sobre a trajetória do ídolo Ayrton Senna...

· ... A data escolhida é 29 de novembro, com Gabriel Leone no papel do piloto.

· Lucy Alves acertou para ficar até o final de “Renascer”...

· ... Enquanto isso, segue a expectativa sobre um possível encontro dos Inocêncio (Antônio Fagundes, da primeira versão, e Marcos Palmeira) nos últimos capítulos...

· ... Além do esperado retorno de Jacutinga (Juliana Paes).

· Alessandro Marson, ex-Globo, é o autor do espetáculo “Um Só”, que reúne no elenco Felipe Hintze, Felipe Silcler, Eduardo Melo e Diego Casanova como stand in...

· ... Estreia marcada para o dia 3 de agosto no Estúdio Film In, do cineasta Thassilo Weber, em Botafogo, no Rio.

· “Possessões”, filme do Tiago Santiago, vai estrear em 22 de agosto...

· ... Em seu elenco nomes como Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Antonio Pitanga, Marcos Weinberg, Dado Dolabella, Juliana Xavier, Jorge Pontual e muitos outros.

Cesar Tralli fica até a noite desta sexta-feira na apresentação do “Jornal Nacional”, da Globo, formando dupla com Renata Vasconcellos. A partir de amanhã, férias de duas semanas.

Em agosto, vai reassumir o “Jornal Hoje” e GloboNews.

