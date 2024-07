Casa Branca: Biden não tem febre e tem sinais vitais normais, diz médico

O presidente dos EUA, Joe Biden, ainda está apresentando leves sintomas respiratórios, mas mantém sinais vitais normais, afirmou seu médico Kevin O'Connor, que o acompanha durante a recuperação de uma contaminação por covid-19, anunciada ontem.

Segundo nota do médico, Biden não apresentou febre e continua o tratamento com o medicamento Paxlovid. Durante este período, ele continua com os afazeres de presidente, isolado em sua residência em Delaware, informou a Casa Branca.