Fitch reitera rating BBB- do México, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reiterou a nota de longo prazo em moeda estrangeira do México em BBB-, com perspectiva estável. Segundo a agência, a avaliação é apoiada pela condução prudente da política macroeconômica e finanças externas robustas, apesar de fracos indicadores de governança, crescimento de longo prazo contido e riscos fiscais.

Em nota, a instituição afirma que a proposta de reformas constitucionais da presidente eleita Claudia Sheinbaum seria negativa para o perfil institucional do país, embora seja cedo para mensurar o real impacto. O pacote inclui uma série de mudanças no sistema judiciário, entre eles a introdução de votação popular para juízes da Suprema Corte.

A Fitch também enxerga riscos referentes às eleições dos Estados Unidos. O ex-presidente americano e candidato republicano, Donald Trump, já sugeriu que pretende impor tarifas às importações. "O aumento das tensões comerciais em tal cenário poderia deixar o México vulnerável, dado que 80% das suas exportações são destinadas aos EUA", alerta.

A agência prevê que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) mexicano terá desaceleração a 2,0% em 2024, antes de perder força a 1,8% em 2025. A piora no desempenho econômico dos EUA e as posições fiscais e monetária apertadas devem pesar na economia local, de acordo com a análise. Ainda assim, a Fitch vê oportunidades associadas ao nearshoring, no qual empresas multinacionais redesenham a cadeia produtiva em favor de países mais próximos do mercado consumidor principal.