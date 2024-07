Maior política social do Brasil é valorização real do salário mínimo, diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 18, que o "maior programa social" do Brasil é a política de valorização real do salário mínimo, retomada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Bom dia, ministra, da EBC, ela afirmou ter orgulho de ter apoiado o petista no segundo turno das eleições de 2022.

"Na parte de políticas públicas, nós pensamos muito parecido, e acho que o maior programa social da história do Brasil é a valorização salário mínimo acima da inflação", disse Tebet. "Você paga inflação mais alguma coisa, que aqui é o crescimento do PIB, e é isso que faz com que, ainda que a longo prazo, a gente diminua distância entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil."

Economistas do mercado apontam a política de valorização real do salário mínimo como um risco para as contas públicas, já que diversas despesas do governo são vinculadas ao montante. Pela regra atual, o mínimo é ajustado pela inflação mais o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Na entrevista, Tebet reforçou que o governo precisa ter "responsabilidade com o dinheiro público" e disse que a agenda de controle de gastos começou no primeiro dia do novo governo. Ela afirmou, ainda, que a equipe econômica tem conseguido melhorar os números macroeconômicos do País.

"A carga tributária está caindo, o Desenrola veio para tirar a dívida das pessoas, a gente só tem números positivos. E o PIB: o PIB do Brasil vai crescer pelo menos 2,5% e, quando o PIB cresce, tudo melhora na vida das pessoas", afirmou.