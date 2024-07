Ana Hickmann mostra hematomas e chora ao narrar violência doméstica em palestra; veja vídeo

A apresentadora Ana Hickmann se emocionou na quarta, 17, ao mostrar hematomas enquanto narrava o caso de agressão que gerou uma denúncia contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica. A denúncia foi feito pela apresentadora em novembro - o Boletim de Ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso, afirma que Alexandre teria fechado a porta da cozinha no braço de Ana e ameaçado dar uma cabeçada nela.

O Estadão entrou em contato com Alexandre Correa para um novo pronunciamento sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto. À época da denúncia, o empresário assumiu a agressão, mas negou ter dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL.

Na quarta, Ana participou do Programa Ressoar, do Instituto Ressoar, e deu uma palestra para 300 mulheres vítimas de violência doméstica. Foi a primeira vez que a apresentadora mostrou imagens dos hematomas no braço.

"Eu tentei sair desse relacionamento tóxico. Eu tentei sair de uma situação que não me fazia bem e começou a colocar o meu filho em perigo também", contou em determinado trecho da palestra. Ana disse que recebeu comentários de pessoas que diziam que ela iria "acabar com a sua família" caso optasse pelo fim da relação.

"Lá atrás, eu achava que aquilo que tinha acontecido com a minha mãe jamais aconteceria comigo", narrou. Ao mostrar os hematomas, a apresentadora se emocionou: "Foi o dia que eu pedi socorro. ... Eu quis fazer isso para mostrar para vocês que não tem endereço, conta em banco, nome de família, cor de pele, nada que nos diferencie. Somos as mesmas. Passamos pelas mesmas coisas".

A apresentadora contou que, quando foi à delegacia realizar a denúncia, sentiu uma "mistura de medo, angústia, dor física, dor na alma e vergonha". "No final do dia, só nós mesmas sabemos o que está acontecendo", completou. Ao final, Ana abraçou as mulheres vítimas de violência.

Relembre o caso

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

O que disse Alexandre?

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV.

Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo "uma verdadeira injustiça" ao falar sobre o caso, segundo a revista Quem.