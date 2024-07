Haas confirma saída de Magnussen no fim da atual temporada da Fórmula 1

A equipe Haas confirmou que não vai renovar o contrato do piloto Kevin Magnussen para a temporada 2025 da Fórmula 1. O dinamarquês tem vínculo apenas até o fim deste ano. E, aos 31 anos, corre o risco de deixar o grid da categoria na próxima temporada. O time americano ainda não anunciou o substituto de Magnussen para o ano que vem.

"A Haas anuncia que Kevin Magnussen deixará sua vaga na equipe após a conclusão de seu contrato atual, no final do Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2024. A equipe espera trabalhar com Kevin pelo restante da temporada 2024, com toda a sua capacidade de pilotar, exibida nos resultados que obteve nos GPs da Austrália e da Áustria neste ano", informou a equipe, nesta quinta-feira.

Em breve comunicado, o dinamarquês agradeceu pela oportunidade que recebeu no time, principalmente após passar o ano de 2021 fora do grid da F-1. "Estou orgulhoso de ter corrido por uma equipe tão grande nos últimos anos. Embora esteja ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira de piloto, continuo totalmente focado em dar tudo o que tenho. tenho para o resto de 2024", disse o experiente piloto, com 135 corridas no currículo.

Magnussen disputa sua 10ª temporada da F-1 na carreira, sendo a sétima pela Haas - também passou pela McLaren e pela Renault. No fim de 2020, ele perdeu espaço no time e na categoria. Não conseguiu assento para 2021. Mas o time americano resgatou o piloto para 2022.

E, apesar das limitações do carro, ele vem conseguindo entregar resultados inesperados, como o 10º lugar no GP da Austrália e o 8º na Áustria, neste ano. Ele soma cinco pontos e aparece no 16º lugar no Mundial de Pilotos, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 11º, com 22.

A Haas não anunciou o substituto direto de Magnussen na equipe para 2025. Mas o time já havia confirmado, no início do mês, que terá o jovem britânico Oliver Bearman entre seus titulares para o próximo campeonato. Hülkenberg também está de saída da equipe, em anúncio feito ainda no mês de abril.