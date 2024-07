BCE: ainda não sabemos qual será a decisão de setembro, que dependerá de dados, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 18, que a decisão do BCE de deixar seus juros inalterados neste mês foi unânime. Lagarde, que falou em coletiva de imprensa após o anúncio, reiterou que o BCE continuará se apoiando no comportamento dos dados econômicos da zona do euro para decidir o nível dos juros a cada reunião. Sobre a próxima reunião do Banco Central Europeu, marcada para setembro, Lagarde disse não saber qual será o resultado, mas enfatizou que a decisão dependerá de dados futuros. Ela disse ainda que o BCE está atento a anúncios sobre tarifas e restrições comerciais.