Plataformas de streaming têm dificuldades para fechar as contas

É intensa, como se esperava, a movimentação no audiovisual, em especial nas empresas ligadas mais diretamente às plataformas de streaming, em se tratando de aquisições/fusões, reestruturação interna e planos de sobrevivência. Assim, como se acredita que haverá de tudo um pouco até o fim do primeiro semestre do ano que vem.

Em comum, em praticamente todas, a velha questão: o que fazer para atrair novos assinantes? A resposta não parece simples, se avaliarmos os tantos fatores em curso.

Pegando o Brasil como exemplo! Quantos conseguem pagar os tantos serviços oferecidos? Raros são aqueles que se dão a este luxo. Essa é uma conta que, hoje, não fecha para nenhum dos lados.

E isso acontece aqui, como no mundo inteiro e não por acaso também o fortalecimento da velha e boa TV convencional.

Porque os novos tempos exigiram assim, está tudo muito fragmentado e distribuído entre a gratuita TV aberta, TV paga, YouTube e o próprio streaming. Imagina-se a luta que deve existir para se tornar, se não indispensável, pelo menos mais atrativo. Isto, evidentemente, exige investimentos, pesados e ininterruptos.

A Amazon, do lado dela, pode se dar ao luxo de oferecer e trabalhar com preços menores, porque tem outros negócios e interesses embutidos.

Quanto às demais, o cenário ainda é bem impreciso e desproporcional. Difícil prever o que acontecerá ou o tamanho das dimensões que poderá chegar neste mais um ano pela frente.

TV tudo

Alma de negócio

Aguinaldo Silva, no Brasil para promover o lançamento do livro Meu Passado me Perdoa, pretende ficar mais um tempinho por aqui. Em agosto, deve fechar acordo para um novo projeto de trabalho. Por enquanto, segredo em cima.

Intervalo

Murilo Rosa, publicitário, não o ator, trocou os muitos anos de Globo e Globosat para ser o novo head de Negócios do SBT. Passa a responder à diretora Luciana Valério.

Baixa a bola – 1

Time de futebol tem treinador, preparador físico, médico, fisioterapeuta, fisiologista, analista de desempenho, até cozinheiros, entre outros profissionais especializados. Mas, considerando os professores que faltam, precisa um para educar e ensinar como alguns devem se comportar.

Baixa a bola – 2

Lamentável o comportamento do jogador Cacá, do Corinthians. Depois da vitória do seu clube, de já ter tomado banho, esfriado a cabeça, na zona mista, ele resolveu descontar sua raiva na mídia. Grosso e grosseiro, dentro e fora do campo.

Bate e volta

Ainda em cima do tema abordado neste espaço, ‘Altos custos e as facilidades atuais tornam viagens desnecessárias para coberturas esportivas’, Luís Roberto e Milton Leite viajam a Paris somente para fazer a cerimônia de abertura da Olimpíada. Depois voltam e seguem a cobertura por aqui.

Bateu forte

Sobre as críticas do Sindicato dos Artistas do Rio à Netflix e à produtora Fábrica ‘por não cumprir a legislação trabalhista’ na realização de Pedaço de Mim, Nando Cunha, que integra o elenco da série, se manifestou: “E O Jogo que Mudou a História?. Tinha gente lá que não sabia dar o texto. O sindicato foi lá também? E com as novelas? Essa tal de ‘autorização especial’ (para influenciadores e cantores trabalharem como ator) tem que acabar. Tem que ser feito somente por atores. E ponto”.

Jornalismo raiz

La Rinconada; o inferno Perto do Céu, documentário conduzido por André Azeredo, disponível no PlayPlus, mostra como é a vida em Rinconada, nos Andes peruanos, e 5.200 metros de altitude, a cidade mais alta do mundo. Que não tem água e nem esgoto. A luta e superação de pessoas, que sonham enriquecer com o ouro das suas minas. Um mundo que muito poucos conhecem.

Existe uma próxima

Ângela Chaves, autora de Pedaço de Mim, sucesso da Netflix aqui e lá fora, tem outro trabalho pronto em análise na Max, baseado no livro Véspera, de Carla Madeira. As transformações que a empresa vem sofrendo têm atrasado todo o processo. E até colocado em risco a sua realização.

É hoje

Fim de A Grande Conquista na Record, nesta quinta-feira, depois de 87 dias de programa, entre a fase da Vila e a Mansão depois. Evidentemente que há uma enorme expectativa em torno de quem será o vencedor, mas chegar até aqui, depois desse tempo todo vivendo lá dentro e desligado do mundo, vamos combinar que é uma árdua tarefa.

Bate-Rebate

- Tendo em vista as próximas eleições, o Grupo Bandeirantes, neste primeiro momento, promoverá debates em um total de 46 cidades do País.

- Os encontros acontecerão principalmente entre os dias 8, 14 e 21 de agosto.

- Igor Jansen, no ar como Aldenor em No Rancho Fundo, retoma a carreira musical e lança nesta sexta-feira o EP Meus Gostos.

- O repertório faz a linha pop romântica e é composto por quatro faixas escritas pelo próprio artista. Lançamento nas plataformas e no YouTube.

- Durante a ausência de Marcelo Barreto, escalado para a cobertura dos Jogos Olímpicos, Jéssica Cescon Antunes vai tocar o Redação no SporTV. Mas só até o início da Olimpíada. Depois, o programa deixa a grade e retorna no dia 12 de agosto.

- Esse assunto não tem nada a ver com o dia a dia da coluna, mas, a expressão ‘pedras no caminho’, que vez ou outra aparece por aqui, também pode dar lugar a Pedras do viaduto.

- Basta verificar as tantas reportagens nos telejornais, em que bandidos lançam pedras nos automóveis para praticar roubos e colocam a vida de todos, no trânsito, em risco.

C’est fini

Para a próxima semana, na faixa nobre da Record, também foram definidas novas temporadas do Repórter Record Investigação, às segundas-feiras, e Patrulha das Fronteiras, às quartas. Apresentações de Luiz Fara Monteiro e Reinaldo Gottino. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery