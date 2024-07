Programa Manuel Quirino tem inscrições até domingo

As inscrições para o segundo semestre do programa Manuel Quirino, de qualificação social e profissional gratuita, em Diadema, devem ser feitas até 21 de julho. Podem se inscrever jovens de 16 a 29 anos, e existem opções em quatro formações, com auxílio aprendizagem de R$ 300.

Os beneficiados poderão escolher entre os cursos, com carga horária de 200 horas, de condutor de turismo em unidade de conservação ambiental, auxiliar em geoprocessamento, agente cultural e condutor de turismo em espaço cultural. As aulas acontecem nos períodos de manhã, tarde e noite.

A inscrição pode ser feita on-line, pelo endereço eletrônico (https://sig.ufabc.edu.br/) ou presencialmente, em dois locais, sendo o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Leste Promissão, que fica na Rua Prudente de Moraes, 306, das 14h às 17h, e o Centro de Formação Carlos Kopcak, que fica Rua Manoel da Nóbrega, 155, no Centro, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h.

Os documentos necessários para realizar a inscrição são RG e CPF do estudante, RG e CPF do responsável, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar) e comprovante de endereço atualizado. A iniciativa é resultado da parceria entre Universidade Federal do ABC, que vai conceder o diploma pela formação, Ministério do Trabalho e Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.