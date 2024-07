Taxas de juros acompanham alta do dólar e taxas de Treasuries

A curva mostra abertura de taxas futuras na manhã desta quinta-feira, 18, na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries e de agenda fraca, que traz leilão de LTN e NTN-F. O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas, como era amplamente previsto, gerando reação tímida no exterior. Às 9h29 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 11,245%, de 11,184% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 11,480%, de 11,443%, e o para janeiro de 2029 avançava para 11,820%, de 11,783%.