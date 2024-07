Polícia mira organização acusada de lavagem de dinheiro em Diadema

A Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Duplus contra integrantes de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes financeiros, com parte da ação realizada em Diadema. Os suspeitos invadiam perfis das redes sociais para anunciar falsos investimentos e enganar as vítimas.

Além da cidade da região, a operação aconteceu simultaneamente em São Paulo, São Vicente, Santos e Praia Grande, no Estado, e também na Bahia e no Distrito Federal.

As equipes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Nas primeiras horas, os policiais apreenderam cartões bancários, celulares e munições de arma de fogo. Até o momento, 25 suspeitos são investigados no esquema criminoso.

As investigações, lideradas pela Polícia Civil de Presidente Prudente, iniciaram após uma vítima, que perdeu R$ 30 mil, registrar um boletim de ocorrência em 2023. Outras vítimas foram identificadas. Durante as investigações, os policiais descobriram que os suspeitos invadiam contas nas redes sociais e realizavam falsas propagandas de investimentos nos perfis das vítimas. Com isso, seguidores acabavam caindo no golpe.

Uma das criminosas se apresentava como corretora de valores e induzia as vítimas a realizarem depósitos via Pix, com a alegação de que receberiam o dobro do dinheiro supostamente aplicado. O nome da operação, Duplus, que em latim significa dobro, faz referência ao valor prometido.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato com fraude eletrônica, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de capitais.