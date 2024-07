Medida Provisória abre crédito de R$ 27,163 milhões para ações no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou nova Medida Provisória para abrir crédito extraordinário de R$ 27,163 milhões para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul, fortemente atingido por chuvas. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 18. A Justiça do Trabalho receberá R$ 14,029 milhões recuperar uma unidade no Estado, enquanto o Ministério Público Federal irá receber R$ 12,388 milhões para adequação de infraestrutura física de duas unidades na região. A MP destina ainda R$ 744 mil para o Ministério Público Militar no Rio Grande do Sul.