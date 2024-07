TSMC amplia lucro em 36% no 2º trimestre e supera expectativas, com forte demanda por chips

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) teve alta significativa no lucro do segundo trimestre, diante da crescente demanda por seus chips avançados em meio ao entusiasmo com a tecnologia de inteligência artificial (IA).

O maior fabricante de semicondutores do mundo registrou lucro de 247,85 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 7,61 bilhões) nos três meses até junho, valor 36% maior do que o de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 235,12 bilhões de novos dólares taiwaneses no trimestre.

Na mesma comparação, a receita da TSMC aumentou 40% no segundo trimestre, a 673,51 bilhões de novos dólares taiwaneses. A margem de lucro operacional foi de 42,5%, 0,5 ponto porcentual acima da de um ano antes.

A empresa taiwanesa, que tem as americanas Nvidia e Apple como clientes, produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo.

Para o terceiro trimestre, a TSMC previu receita de US$ 22,4 bilhões a US$ 23,2 bilhões, com margem de lucro operacional entre 42,5% e 44,5%.

Antes do balanço, a ação da TSMC fechou em forte queda de 2,43% na Bolsa de Taipé nesta quinta, reagindo a comentários do ex-presidente americano Donald Trump, que criticou a dominância de Taiwan na produção de semicondutores e disse que a ilha deveria pagar aos EUA por sua defesa, em entrevista esta semana à Bloomberg Businessweek. Fonte: Dow Jones Newswires.