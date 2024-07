Bolsas da Europa operam em alta à espera do BCE, com ganhos liderados por setor automotivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e de comentários de sua presidente, Christine Lagarde.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,45%, a 517,17 pontos. Liderando os ganhos, o subíndice do setor automotivo avançava 1,74%, enquanto o de petrolíferas tinha alta de 0,89%, após o desempenho positivo do petróleo ontem.

Em Estocolmo, a montadora sueca Volvo saltava mais de 5%, após divulgar forte crescimento no lucro do segundo trimestre.

Já em Londres, a Anglo American subia 1,1%, após a gigante de mineração reiterar expectativas para a produção de cobre e de minério de ferro deste ano.

Nas próximas horas, o BCE provavelmente deixará seus juros inalterados, depois de cortá-los pela primeira vez em quase cinco anos, no começo de junho. Por isso, investidores vão acompanhar de perto a entrevista coletiva com a chefe do BCE, Lagarde, em busca de indícios de uma nova redução de juros em setembro.

Nas últimas semanas, Lagarde e outros dirigentes do BCE mostraram preocupação com a persistente alta de certos componentes da inflação, como os custos de serviços, embora o índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro pareça estar gradualmente voltando para a meta oficial de 2%.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,77%, a de Paris avançava 0,48% e a de Frankfurt ganhava 0,09%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,59%, 0,57% e 0,46%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires