Netshoes sofre vazamento de dados de clientes após ataque cibernético

A Netshoes informou nesta quarta-feira, 17, que sofreu um vazamento de dados após passar por um ataque cibernético. De acordo com a empresa de e-commerce esportivo, o incidente fez com que arquivos contendo informações pessoais de seus clientes fossem expostos. A Netshoes não informou o tamanho do vazamento.

Ao Estadão, a Netshoes disse que o ataque não envolveu "informações sensíveis" e "não afetou as operações da empresa". Também afirmou que, assim que soube do incidente, "reforçou todas as medidas de segurança e controle".

"A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes", disse, em nota (veja a íntegra abaixo).

A reportagem procurou a ANPD, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Não é a primeira vez que a Netshoes é alvo de vazamento de dados. Em 2019, a empresa fechou acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para pagar R$ 500 mil como indenização por danos morais causados pelo vazamento de informações. O episódio, que aconteceu em dezembro de 2017, expôs nome, data de nascimento, endereço, CPF e informação de pedidos de milhões de usuários.

Leia a nota da Netshoes na íntegra

A Netshoes tomou conhecimento, por meio de suas ferramentas de monitoramento, de que foi vítima de um incidente cibernético, que pode ter resultado no vazamento de arquivos contendo dados de clientes. O incidente não envolveu informações sensíveis e não afetou as operações da empresa.

Assim que foi informada sobre o incidente, a Netshoes reforçou todas as medidas de segurança e controle. A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes.

A Netshoes opera em estrita conformidade com a lei e está absolutamente comprometida com a segurança da informação, com a transparência e a privacidade, seguindo rigorosos padrões globais, baseados nas melhores práticas de mercado.