Silvio Santos está internado em São Paulo; caso não gera preocupação para a família

O apresentador Silvio Santos, 93 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, Silvio está com um quadro de H1N1, um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares.

Silvio vai passar pelo menos esta noite internado para receber medicações injetáveis. De acordo com uma fonte na família, o apresentador "está bem".

Mais cedo, a assessoria de imprensa do SBT negou à reportagem que Silvio estivesse internado. O Hospital Albert Einstein afirmou que não tinha informações sobre a internação.

Silvio está afastado da televisão desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional Programa Silvio Santos. O apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha Patrícia Abravanel, disse que estava "com preguiça" de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas.

Nesse meio tempo, fez raras aparições, como em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário, Vestindo pijama, Silvio aparentava boa saúde, apesar de estar auxiliado por seus funcionários.

Em recente entrevista, sua filha mais velha, Cintia Abravanel, afirmou que o pai estava "ótimo" de saúde, mas que o público espera por "um Silvio Santos que não existe mais".