The Weeknd anuncia show único no Brasil

Para alegria de quem curte música, 2024 está recheado de shows já confirmados no Brasil! Dessa vez, quem agitou seus fãs, foi The Weeknd, ao anunciar que voltará ao Brasil para apresentação única.

No dia 17 de julho, o cantor confirmou que virá ao Brasil mais uma vez para um show no MorumBis, em São Paulo, no dia 7 de setembro.

A confirmação aconteceu através do Instagram oficial do artista, que deixou os fãs bem animados.