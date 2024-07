Guarani anuncia casa de apostas como patrocinadora master até o fim do Paulistão de 2025

O Guarani anunciou nesta quarta-feira o seu novo patrocinador master. A casa de apostas Dafabet estampará a parte frontal da camisa bugrina até o fim do Campeonato Paulista da próxima temporada, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. Os valores não foram divulgados.

"Tenho certeza que este acordo será de muito sucesso e que terá um impacto positivo para o Guarani. Agradecemos a confiança da Dafabet e estamos ansiosos para dar início a esta nova parceria fundamental para a nossa trajetória na temporada de 2024", disse André Marconatto, presidente do Guarani.

Curiosamente, um dos embaixadores da marca é o ex-atacante Amoroso, ídolo do clube bugrino e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube em 1994. Foram 40 jogos pelo Guarani, em duas passagens, e 28 gols marcados.

"Estamos felizes demais por nos juntarmos ao Guarani nesta fase da temporada. Olhando para as contratações recentes, vemos que o clube está determinado a terminar a temporada bem, é um momento importante para todos. Desejamos muita sorte ao clube", afirmou John Cruces, Head de Patrocínio da Dafabet.

Além do uniforme, a marca da casa de apostas estará estampada nas placas de publicidade das partidas oficiais e no vestiário. O logo também aparecerá durante as coletivas de imprensa.

Com apenas uma vitória em 15 jogos disputados na Série B, o Guarani aparece na última posição, com sete pontos. O Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 17. O próximo desafio é neste domingo, às 16h, diante do Goiás, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.