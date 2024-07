Deputado Éder Mauro lidera disputa pela prefeitura de Belém, diz Paraná Pesquisas

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) lidera a corrida pela prefeitura de Belém, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 16. Com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato tem 30,7% das intenções de voto.

No principal cenário da pesquisa, o deputado estadual Igor Normando (MDB), aparece na sequência, com 18,2%. Ele é apoiado pelo atual governador do Estado, Helder Barbalho (MDB). Já o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), com apoio do PT, tem 13,8% das intenções de voto. Normando e Rodrigues estão empatados dentro do limite da margem de erro, que é de 3,8 pontos porcentuais para mais ou menos.

O deputado estadual Tiago Araújo (Republicanos) pontua com 7,2% das intenções de voto, seguido pelo radialista Jefferson Lima (Podemos), com 6,5%, e pelo delegado federal Everaldo Eguchi (PRTB), com 6,3%.

Entre os entrevistados, 9,9% disseram que vão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,6% não souberam ou não responderam. Foram entrevistadas 710 pessoas com 16 anos ou mais na capital paraense de 12 a 15 de julho. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-05357/2024.