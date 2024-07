Carille procura substituto para Aderlan na lateral e busca ajuste no meio-campo do Santos

Sem poder contar com o lateral-direito Aderlan por um longo tempo e ainda com ajustes a fazer para tornar o time ainda mais forte entre o meio-campo e o ataque, o técnico Fábio Carille vem trabalhando firme nos treinos para ajustar o Santos nesta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O problema mais urgente surgiu em função da grave lesão do lateral santista. A ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Aderlan o afasta dos planos do treinador. A missão agora é achar um substituto no setor.

JP Chermont seria a solução natural pelo bom início de temporada. A oscilação do jovem de 18 anos, no entanto, deixa uma dúvida no ar. Assim, Rodrigo Ferreira ganha chance de aparecer no time principal.

Com 11 gols sofridos em 15 partidas, o treinador procura um atleta que, primeiro se encaixe na função de defender, para depois pensar em apoiar com consistência. Assim, Carille vem utilizando os treinamentos para poder analisar quem vem se apresentando melhor.

Já em relação à parte de criação, o técnico busca manter a eficiência da equipe para seguir somando pontos importantes na competição. Na classificação, o Santos é dono do melhor ataque com 23 gols. Com o desfalque do meia Giuliano, atleta encarregado de abastecer os jogadores de frente, Carille vem apostando em Serginho como opção.

"O professor Carille vem me passando muita confiança e estou me dedicando para poder contribuir com o time", afirmou Serginho. Para o confronto com o Vila Nova, nesta quinta, a tendência é manter o jogador como titular. No entanto, ele não quis adiantar a definição no setor.