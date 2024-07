Modric acerta renovação de contrato com o Real Madrid por mais uma temporada

A parceria entre o croata Luka Modric e o Real Madrid vai seguir por mais uma temporada. O clube espanhol acertou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o meia de 38 anos até o fim de junho de 2025.

Um dos capitães do elenco, Modric esteve em campo na última temporada em 46 partidas. Com a aposentadoria de Toni Kroos, o jogador deve ser mais utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Além da experiência e também da identificação com o clube, Modric tem ótimo relacionamento no elenco. Isso contou a favor do jogador durante a negociação por sua permanência.

Com 26 títulos pelo Real Madrid no currículo, o meia croata ostenta seis Ligas dos Campeões e quatro troféus de Ligas Espanholas entre as taças mais importantes. Por meio de nota, o Real demonstrou a importância do atleta desde que chegou ao clube.

"Modric chegou ao Real Madrid em 2012 e em suas 12 temporadas representando nossa camisa, ele se tornou uma lenda do Real Madrid e do futebol mundial", diz texto da postagem. Os seus números pelo gigante espanhol dão o tom da trajetória vitoriosa do jogador. Ele tem 534 partidas com a camisa merengue e balançou as redes em 39 oportunidades.