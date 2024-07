Trânsito carregado na Anchieta e Imigrantes sentido São Paulo

INTERDIÇÃO NA ANCHIETA DURANTE O MÊS DE JULHO





Durante o mês de julho, a pista sul da Via Anchieta será fechada no trecho de serra, entre os dias 1º e 3, de segunda a quarta-feira, das 20h às 5h, para obras de revitalização do pavimento. Na pista norte, as interdições ocorrerão de 15 a 18 e de 29 a 31 de julho, com bloqueio total no trecho de serra, também das 20h às 5h. Além disso, serviços que só podem ser realizados durante o dia serão feitos na pista sul nos dias 13, 20 e 27 de julho (sábados), das 9h às 18h. Os motoristas devem redobrar a atenção e planejar suas viagens com antecedência para evitar transtornos e atrasos.