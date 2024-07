Carro do zagueiro Luan, ex-Palmeiras, é atingido por tiros no Rio de Janeiro

O carro que pertence ao zagueiro Luan Garcia, que atuou no Palmeiras entre 2017 e este ano, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na segunda-feira, após uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. O veículo, de modelo BMW X6, era blindado, mas um dos projéteis furou a lataria e atingiu os bancos do lado do carona, que estava vazio.

Segundo informações do canal SBT, Luan e sua família não estavam no carro. Quem dirigia o automóvel era o cunhado do zagueiro. Luan atua no Toluca, do México, e se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. "Minha família passou por um grande trauma ontem, no Rio de Janeiro. Uma tentativa de assalto que resultou em tiros disparados contra o veículo. (...) É inaceitável que a vida do ser humano tenha se tornado nada nesses casos", escreveu.

Um vídeo publicado por Clarisse Alves, mulher do atleta, mostra as marcas de tiro que atingiram o fundo do carro. Uma das balas atravessou o porta-malas e os dois bancos do lado direito. Ainda em seu Instagram, Clarisse afirma que o veículo passará por uma perícia para checar se houve negligência da blindadora.