Junior Alonso marca em reestreia, mas Atlético-MG empata com o Juventude no Brasileirão

O Atlético-MG não conseguiu emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, pela 17ª rodada, empatou por 1 a 1 com o Juventude, que mandou a partida no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A partida marcou retornos no Atlético: o zagueiro Junior Alonso e o meia Bernard, que começaram como titulares. O defensor fez o gol atleticano, enquanto Jean Carlos empatou para o Juventude.

Com o empate, o Atlético chegou a 22 pontos, em décimo lugar. O time vinha de vitória contra o São Paulo, por 2 a 1, encerrando sequência de três jogos sem triunfos.

O Juventude, apesar de jogar longe do Alfredo Jaconi, se manteve invicto como mandante. Agora são oito jogos, cinco vitórias e três empates. Com 20 pontos, está em 12º lugar.

A partida começou movimentada para os dois lados. O Juventude teve chance em cobrança de falta de Jean Carlos, enquanto o Atlético respondeu com Gustavo Scarpa em chute de fora da área.

Depois, aos 17, o Atlético conseguiu abrir o placar com o zagueiro Junior Alonso, que fez sua reestreia. Ele avançou como um lateral-esquerdo até a linha de fundo. Sem ângulo, chutou forte e pegou o goleiro de surpresa, que não conseguiu evitar o gol.

O segundo quase saiu minutos depois. Alan Franco cruzou e a bola inesperadamente chegou dentro da área em Gustavo Scarpa, que chutou rápido, mas por cima. Paulinho até balançou a rede de cabeça, mas estava impedido. Em outro lance, o atacante acertou a trave.

Antes do intervalo, o Juventude conseguiu o empate. Após roubada de bola no meio-campo, Gabriel Taliari foi acionado e tocou para Jean Carlos. Na cara do gol, ele chutou forte e a bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado. O Atlético-MG chegou a balançar a rede novamente com Hulk, que pegou rebote e chutou forte. Entretanto, o VAR foi acionado e pegou falta de Alan Franco, que empurrou o marcador.

A partir daí, o Atlético controlou o jogo, mas não se mostrou tão ofensivo. O Juventude focou na marcação, esperando encaixar um contra-ataque. O time gaúcho assustou quando Luís Oyama recebeu na entrada da área, mas chutou por cima.

Na parte final, o Atlético tentou colocar um pouco mais de pressão. Eduardo Vargas quase marcou, ao receber na área. Ele cortou o adversário e chutou no canto, mas Gabriel Inocêncio cortou e salvou o Juventude. Hulk também teve chance em cobrança de falta, mas o goleiro defendeu e garantiu o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a 18ª rodada. Às 16h, o Atlético-MG recebe o Vasco na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Mais tarde, às 18h30, o Juventude enfrenta o São Paulo novamente como mandante no Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

JUVENTUDE - Mateus Claus; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (David) e Jean Carlos (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias (Luís Oyama) e Gabriel Taliari (Carrillo). Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO - Matheus Mendes; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso (Alan Kardec) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Vargas), Gustavo Scarpa e Bernard (Palacios); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Junior Alonso, aos 17, e Jean Carlos, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Abner e Jean Carlos (Juventude). Guilherme Arana (Atlético).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).