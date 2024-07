Zezé di Camargo foi pego de surpresa com carreira solo de Luciano: 'Tenho que estar preparado'

Zezé Di Camargo afirma ter se surpreendido com a decisão do irmão Luciano em manter uma carreira solo. A dupla tem uma agenda conjunta de shows até o final deste ano, mas Luciano também se dedica à carreira gospel solo desde 2020. Já Zezé lançou Rústico, álbum sertanejo solo, no ano passado.

Zezé afirma ter ligado o "pisca-alerta" para fazer um álbum sozinho após ser surpreendido por Luciano. "Vai que meu irmão vira um evangélico super fiel, que queria só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado", afirmou em entrevista ao jornalista André Piunti divulgada nesta terça, 16.

"Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele", explicou o sertanejo.

Além do álbum sem o irmão, Zezé também anunciou cruzeiro temático para o final de 2024 -- mas sem o nome da dupla.

Até o final deste ano, Zezé Di Camargo e Luciano tem uma agenda fechada com mais de 100 shows. Apesar de tocarem os projetos paralelos, Zezé descarta qualquer desentendimento. "A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes", diz.