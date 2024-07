Difícil medir impactos de rearticulação de cadeias produtivas na inflação, avalia diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, avaliou nesta terça-feira, 16, que é difícil medir os impactos gerados pela rearticulação das cadeias produtivas na inflação. Segundo ele, o cenário internacional é mais adverso e o mundo inteiro aguarda quais serão os próximos passos do Federal Reserve (FED) no que diz respeito ao corte de juros norte-americano.

Ele participa de um fórum organizado pelo Sicredi em Anápolis (GO). Galípolo avaliou que os avanços na economia brasileira não são sempre lineares como gostaria, mas destacou que a inflação é menor do que a maior parte dos emergentes e próxima dos países avançados. O diretor ressaltou ainda que o Brasil registrou avanços estruturais relevantes nas últimas décadas.