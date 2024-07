Criptomoedas: bitcoin e ether estendem alta, com chances de Trump voltar à Casa Branca

O bitcoin e o ethereum subiram nesta terça-feira, 16, em meio ao avanço na probabilidade de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ganhar as eleições presidenciais de novembro, em meio à Convenção do Partido Republicano. O mercado também absorveu os crecentes sinais de que o Federal Reserve (Fed) pode começar a cortar juros em setembro.

Por volta das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 2,04%, a US$ 65.012,60 e o ethereum ganhava 1,91%, a US$ 3.472,78, de acordo com cotação da Binance.

Conforme análise do analista-chefe de mercado da Scope Markets, Joshua Mahony, os ganhos serão mais acentuados quando Trump comparecer a uma conferência de bitcoin em Nashville, marcada para ocorrer na próxima semana. O especialista acredita que a escolha de Trump para vice, o senador JD Vance, também poderá impulsionar a moeda, já que o político declarou US$ 250 mil de participações em bitcoin em 2022.

Em maio, Trump se tornou o primeiro grande candidato presidencial a aceitar doações em criptoativos, e já acumula o valor de US$ 3 milhões no segundo trimestre. Até o final de junho, os apoiadores de Trump doaram US$ 1,8 milhão em bitcoin e US$ 900 mil em ether.

Em paralelo, os primeiros fundos negociados em bolsa (ETF) dos EUA com ether à vista poderão ser lançados na próxima terça-feira, 23 de julho, segundo fontes familiarizadas com o assunto.