Haddad: Detalhamento de corte de R$ 25 bi ficou pronto e Planejamento vai divulgar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 16, que já está pronto o detalhamento sobre o corte de R$ 25 bilhões em despesas que deverão constar no Orçamento de 2025. A divulgação, segundo ele, será feita pelo Ministério do Planejamento.

"Detalhamento dos 25 bilhões ficou pronto agora, questão de poucos dias, e o Planejamento vai divulgar quais são as rubricas, de como vai ser feito, se vai exigir mudança legal, isso tudo vai ser discriminado pelo Planejamento", disse Haddad.

Como mostrou o Broadcast, o anúncio do corte em R$ 25,9 bilhões foi feito em meio à estratégia do governo de mudar a comunicação para conter a escalada do dólar e estancar o mau humor do mercado, que desconfia da potência das medidas de ajuste fiscal.