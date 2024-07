Levada por obrigações, Band mexe na programação sem pretensões na audiência

Porque as necessidades de momento assim exigem, a Band tem pontuado algumas mudanças na sua programação, que em nada devem promover crescimentos na audiência, mas todas com o propósito de buscar um maior fortalecimento do seu caixa.

É o que se tem para agora, sem qualquer outra alternativa e não por acaso as alterações, desde a última segunda-feira na faixa da noite, além de outras que ainda são planejadas para tempos bem imediatos.

Assim como, por outro lado, também foi acelerada a produção do “Viva Sorte”, do Renato Ambrósio, para possibilitar sua estreia ainda em agosto nas noites de sábado, faixa das 20h30. O Renato já possui espaços comerciais em outras TVs, mas programa será o seu primeiro.

Providências que acabam afastando outros planos que a Band tinha para esta temporada, como a possibilidade de voltar a exibir novelas. “Café com Aroma de Mulher”, da Netflix, com William Levy, Laura Londoño e Carmen Villalobos chegou até a ser anunciada, mas o negócio, diante das exigências atuais, acabou não avançando.

Não tem mais como contornar e o quadro, sem outras alternativas, exige tomadas de posições mais severas. A ordem agora é tentar botar a casa em ordem o mais rápido possível.

TV Tudo

Não pode errar

O remake de “Vale Tudo”, talvez o principal investimento da dramaturgia da Globo para a programação especial de 2025, está todo cercado de cuidados para não derrapar na audiência.

Já há, inclusive, o desejo de escalar um time de colaboradores muito forte para trabalhar com a autora Manuela Dias.

Queimou o filme

No entender de alguns estudiosos em teledramaturgia, gente que durante muito tempo trabalhou com isso, a Globo acerta em uma nova produção de “Vale Tudo” para os seus 60 anos.

Mas erra ao queimar o filme. Deveria ter evitado outros remakes desnecessários antes.

Mais um

Luciana Gimenez apresenta o seu “Superpop” ao vivo, nesta quarta-feira, pela Rede TV! e recebe Rita Cadillac para comentar sobre o pedido de reconhecimento de maternidade de uma suposta filha.

É o seu último programa antes das férias nos Estados Unidos e Europa.

Confraria

Ratinho será o convidado da “Praça”, nesta quinta, no SBT. Aliás, dizem, foi uma das participações mais divertidas desses últimos tempos.

Ele contracena com a podcaster Elvira Liza, personagem da Bibi Graça.

Só uma coisa

Ratinho tem todo direito de brincar com tudo no programa dele. Aliás, esta é uma das razões do seu sucesso de muitos anos.

Só deve evitar, por respeito e bom senso, algumas situações, como o caso da cantora Iza, grávida, e traída, sim, pelo jogador do Mirassol. Podia ter pulado essa.

Marcas

O SBT já tem definido o título “A Caverna Encantada” para sua nova novela.

Mas, também assegurou registros das marcas “O Vale Mágico” e “A Montanha Encantada”.

Café da manhã

A propósito do SBT, hoje, todo um pessoal que mexe com licenciamentos será recebido em um café da manhã, também para conhecer o “Pica-pau-amarelo”, série que será disponibilizada no +SBT em agosto.

E com exibição na TV aberta em outubro, mês das Crianças.

Mercado

Há uma forte insegurança sobre o futuro das produções da Max no Brasil.

Inclusive, existe o risco de parar em “Beleza Fatal” e “Dona Beja”, já inteiramente gravadas e em processo de edição, para exibição em 2025.

Novo momento

Fontes do mercado, no entanto, revelam que a executiva Mônica Albuquerque, de saída da Max, já tem o seu destino praticamente traçado.

Trata-se de outra grande produtora, mas com base fora do Brasil.

Nova série

A partir da quinta-feira, dia 25, Mariana Godoy vai apresentar na Record a série “Acumuladores”, sobre pessoas que têm o hábito excessivo de guardar coisas.

É uma produção original da A&E, que leva o título em inglês de “Hoaders”.

Bate – Rebate

· Após “Body by Beth” e “Vai na Fé”, Mélanie Wrege fará “Reis – A Emboscada”, da Record.

· Já, Valdineia Soriano troca “No Rancho Fundo” por “Volta por Cima”, na Globo.

· Ficou definida para agosto a gravação de Xuxa para a nova temporada do “Vai Que Cola”.

· Os irmãos Diego e Daniele Hypólito, Daiane dos Santos e Arthur Zanetti vão comentar a ginástica artística pela Globo nos Jogos Olímpicos.

· Ainda sobre o resgate do “Minha Mulher Que Manda”, a informação é que ele deve se tornar quadro fixo do “Domingo Legal”, e não formato de temporada.

· A participação de David Pinheiro atendeu a expectativa de “Família é Tudo”, da Globo...

· ... Diante disso, ele vai voltar à novela, como Jules, para novas sequências com Leda Mancini (Grace Gianoukas).

· “Ó Paí, Ó 2”, estrelado por Lázaro Ramos, estreia no Megapix nesta quinta-feira, às 19h20.

· “Quando a Vida Morre”, curta dirigido por Vivi Amodio, conquistou três prêmios, incluindo o de melhor ator para Igor Cotrim, no recente Festival Internacional em Punta del Este, no Uruguai.

· A CNN Brasil obteve liderança entre os canais de notícias da TV paga na Grande São Paulo com “O Nó dos Juros”, sexta-feira passada...

· ... Apresentada por Fernando Nakagawa, a série ocupou o CNN Prime Time e mostrou como a política de juros altos afeta empresas, consumidores e até o governo.

· A Record Entretenimento contratou Cairo Jardim, ex-“Power Couple”, para o Link Podcast. Ele está acompanhando essa final de “A Grande Conquista”.

· A Rede TV! marcou para dia 22, às 23h, a estreia de “The Real Estate Brasil”...

· ... Um reality show no qual a emissora irá mergulhar no universo da construção civil, destacando o talento e a inovação dos profissionais brasileiros.

C'est fini

“Ilha da Tentação”, reality gravado por Otaviano Costa e Flávia Alessandra para a Amazon, deve ter seu lançamento nesses próximos dias. Acredita-se em final de agosto, início de setembro.

E com possibilidades já de bater o martelo de uma segunda temporada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!