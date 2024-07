Mauro Tramonte lidera disputa à prefeitura de BH em todos os cenários, aponta Quaest

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte (MG) em todos os cenários testados pela pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O parlamentar e apresentador de TV licenciado tem entre 25% e 40% das intenções de voto, a depender dos nomes colocados na disputa.

Na primeira projeção estimulada, em que são apresentados aos entrevistados todos os pré-candidatos, Tramonte está à frente de todos os outros dez postulantes ao cargo de prefeito da capital mineira, mantendo a tendência do último levantamento, de junho. O parlamentar do Republicanos tem 25% das intenções de voto, com 13 pontos porcentuais a mais que o segundo colocado, o também deputado estadual Bruno Engler (PL), que tem 12%.

Na sequência estão o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), com 11%, e a deputada federal Duda Salabert (PDT) e o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com 9% cada. O senador Carlos Viana (Podemos) tem 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT), 7%.

Os seis estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro do levantamento da Quaest, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Depois, aparece o presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (MDB), com 2% das intenções de voto. Luísa Barreto (Novo), ex-secretária no governo de Romeu Zema, tem 1%.

Bella Gonçalves e Ana Paula Siqueira aparecem também com 1% das intenções de voto cada. No último dia 11, as candidatas do PSOL e da Rede, respectivamente, abriram mãos de concorrer ao cargo de prefeito para apoiar o pré-candidato do PT, Rogério Correia. Elas ainda estão nesta edição da pesquisa porque as entrevistas começaram no dia anterior às suas desistências.

O principal cenário da pesquisa também mostrou que 5% dos eleitores estão indecisos e 9% pretendem votar em branco ou anular o voto.

Em um cenário estimulado sem João Leite, Carlos Viana e Rogério Correia, nomes incertos até o momento, Tramonte tem 37% das intenções de voto, ante 14% de Bruno Engler, 14% de Salabert e 12% de Fuad Noman. O apresentador de TV licenciado se sai melhor, com 40% das intenções de voto, na projeção com Bruno Engler (16%), Rogério Correia (14%), Gabriel Azevedo (6%).

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não são apresentados à lista com os nomes de pré-candidatos, 83% se dizem indecisos. Fuad Noman tem 4% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Engler, 3%, Salabert, 3%, Tramonte, 2%, e Correia, 1%.

A Quaest ouviu 1.200 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 10 e 14 de julho. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01625/2024. (COLABOROU JULIANO GALISI)