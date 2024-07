Nicolas Cage se inspirou na mãe para interpretar serial killer satanista em 'Longlegs'

A boa fase da carreira do astro Nicolas Cage continua agora com Longlegs - Vínculo Mortal, terror que tem gerado muita expectativa desde o anúncio. No filme, o ator interpreta um serial killer satânico, cujo visual declaradamente bizarro foi mantido em segredo até a estreia no circuito norte-americano, na última sexta-feira 12.

Considerando que o longa só chega ao Brasil em agosto - e que o sigilo quanto ao vilão tenha sido bastante proposital, segundo o próprio diretor Oz Perkins -, descrevê-lo aqui seria estragar a surpresa.

O que talvez dê a devida dimensão da misteriosa figura é o fato curioso e inesperado de que Cage recorreu à própria mãe, a dançarina Joy Vogelsang, como fonte de inspiração para o personagem.

Em entrevista à Entertainment Weekly, o astro explicou que uma memória da sua mãe fazendo skincare ofereceu seu primeiro vislumbre de como seria o serial killer. "Eu tinha dois anos e abri a porta do banheiro para ver o que ela estava fazendo", lembrou. "Por alguma razão, ela virou o rosto muito rápido e me encarou depois de passar o creme. A brancura do creme realmente me assustou."

Mais de cinco décadas depois, ele usou essa angústia infantil para construir com a equipe de maquiagem o visual do temido vilão. "Ele tem uma conexão estranha com a cor branca", definiu.

Vogelsang também serviu como base para construir o serial killer por seus diagnósticos de depressão e esquizofrenia. "Foi uma performance profundamente pessoal, porque cresci tentando lidar com o que ela estava passando. Ela falava em termos que eram quase poesia. Não saberia que outro jeito de descrever", contou o ator.

"Tentei colocar isso no personagem de Longlegs, porque ele é uma entidade trágica. Ele está a mercê dessas vozes que estão falando com ele e o forçando a fazer essas coisas."

Sobre o que é Longlegs?

Inspirado por longas como O Silêncio dos Inocentes e Se7en - Os Sete Crimes Capitais, Longlegs acompanha Lee Harker (Maika Monroe), agente do FBI encarregada da difícil missão de investigar e capturar o serial killer que dá nome ao filme. Além das mensagens deixadas pelo criminoso a cada nova cena do crime, Harker ainda conta com uma perspicácia acima da média - sobrenatural, alguns diriam - para guiá-la nessa jornada atrás do culpado.

Com direção de Oz Perkins, filho do astro de Psicose Anthony Perkins, Longlegs chega aos cinemas brasileiros em 29 de agosto.