Marcos Caruso e Regiane Alves assistem juntos cena de surra em 'Mulheres Apaixonadas'; veja

Os atores da novela de 2003 da TV Globo, Mulheres Apaixonadas, Marcos Caruso e Regiane Alves, assistiram pela primeira vez juntos a uma das cenas mais conhecidas do folhetim. Os atores, que interpretaram Dóris e Carlão, pai e filha, discutem e Carlão bate na filha.

O embate entre os personagens ocorreu após uma desaprovação de Carlão com as atitudes da filha relacionadas aos avós, durante o 49º capítulo da telenovela de Manoel Carlos.

No Canal Viva, os atores conversaram sobre o texto e a cena para o quadro Reviva a Cena. Regiane Alves comentou sobre a personagem Dóris: "Se você pensar na dramaturgia, não tem muito essa neta má, maldosa, egoísta".

Regiane continuou, explicando que Dóris queria seu próprio espaço, "de repente ela se vê dentro de uma casa, tendo que dividir o espaço com o irmão. Acho o Manoel Carlos muito inteligente em colocar essa constituição familiar dos avós junto da família".

Entretanto, os dois contaram que tiveram que refazer uma parte da cena: "O cinto era cenográfico, e quando se levantava para bater ficava meio 'mole'. O que foi para o ar, foi gravado um pouco na quinta-feira, e um pouco na segunda-feira dia em que o capítulo ia para o ar".

Caruso explicou sobre o corte da câmera que foi feito para que a surra parecesse autêntica, que foi o que fez parecer que Dóris realmente havia apanhado. Ele falou também sobre o impacto do folhetim nos telespectadores, que concordavam com as ações de Carlão com a filha. "Nunca vou me esquecer de quando eu estava na rua, um ônibus passou e um cara disse 'porrada nela!'. Tanto que até hoje falam sobre a novela", concluiu.