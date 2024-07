Após atentado, Biden diz ter falado com Trump: Demonstrei preocupação com sua condição

O presidente dos EUA, Joe Biden, destacou em um trecho da entrevista exclusiva que concedeu a Lester Hold no programa NBC Nightly News que teve uma conversa "cordial" com o ex-presidente americano e seu possível rival nas eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, na noite de sábado depois que o republicano sofreu uma tentativa de assassinato em comício que realizou naquele dia no estado da Pensilvânia.

"Disse a ele que estava preocupado com a sua condição. Ele agradeceu a ligação. Comentei que eu e Jill estávamos literalmente rezando pelo que ele e sua família estavam enfrentando", destacou, referindo-se à primeira dama Jill Biden.

Biden foi perguntado por Hold se a tentativa de assassinato de Trump mudaria a disputa eleitoral para a Casa Branca, e ele disse "eu não sei." O presidente dos EUA manifestou que depois do que ocorreu com Donald Trump no sábado teve dois pensamentos: um deles era a saúde do republicano e se estava seguro. Biden também apontou que ficou preocupado com a "linguagem inflamatória" que viu por regiões rurais no país, na qual cartazes da campanha do republicano expressavam xingamentos muito fortes contra o democrata.

"Isto é diferente do que eu discordo dele, como em relação a tributos, pois ele quer cortar US$ 5 trilhões de impostos de pessoas muito ricas, não tem foco nos trabalhadores."

Joe Biden também foi questionado se pretende continuar a campanha para reeleição ou abandoná-la depois do péssimo desempenho no debate que realizou com Donald Trump em junho. "Catorze milhões votaram em mim (nas primárias democratas) para ser o candidato e eu os escutei." Biden ressaltou que viu apenas trechos do debate com Trump posteriormente.

Sobre a escolha do senador J.D.Vance para ser o vice de Donald Trump na campanha republicana, Joe Biden comentou que "não é incomum ele se cercar com quem concorda completamente com ele."