Filipinas: Autoridades procuram prefeita que 'desapareceu' após acusação de ser espiã da China

Autoridades das Filipinas afirmam que Alice Guo, prefeita da cidade de Bamban, está se escondendo após ser acusada de ser uma espiã da China. A polícia tentou cumprir um mandado de prisão no último final de semana, mas a suspeita não estava em nenhum de seus endereços conhecidos. As informações são da BBC.

Alice Guo estava sendo investigada porque as autoridades descobriram que um cassino online em sua cidade de Bamban era na verdade uma fachada para um centro de fraudes. As autoridades invadiram as instalações em março e resgataram cerca de 700 trabalhadores, incluindo 202 cidadãos chineses e 73 outros estrangeiros que foram forçados a se passarem por amantes online, diz a BBC.

Em meio às investigações, ela foi questionada se estaria trabalhando como espiã para China e ocultando sua nacionalidade chinesa. Ela negou todas as irregularidades. As acusações ocorrem em meio uma disputa entre Manila e Pequim por recifes no mar do sul da China.

O Senado das Filipinas decretou a prisão da prefeita e de alguns membros de sua família na última sexta-feira, 12, depois que ela ignorou duas vezes a convocação para comparecer a audiências sobre o centro de fraudes. Além do inquérito no Senado, a prefeita chegou a ser suspensa por ser alvo de uma investigação de combate à corrupção.

Os centros de golpes na cidade de Bamban realçaram como os cassinos online ou Pogos (operações de jogos online nas Filipinas, na sigla em inglês) têm sido usados para encobrir fraudes de mensagens de texto, tráfico de seres humanos e outras atividades criminosas. As quadrilhas criminosas escondidas sob Pogos chegaram ao ponto de construir hospitais que oferecem cirurgia estética a fugitivos que desejam novos rostos, afirma a BBC.

"Eu sou uma filipina com um grande coração por Bamban", disse a prefeita, em uma publicação no Facebook. "Desculpe por não estar fisicamente presente com cada um de vocês. Sinto falta de todos." A advogada da defesa, Nicole Jamilla, disse a uma emissora de televisão local que sua cliente "definitivamente" irá cooperar com as investigações oficiais.

"Se você consegue usar o Facebook, deve ser capaz de se apresentar ao Senado. Você já usou o Facebook para espalhar notícias falsas de que é filipina", disse a senadora Risa Hontiveros, que está liderando a investigação parlamentar contra a prefeita, em uma publicação no Facebook. "As evidências são muito fortes. É um insulto ao povo que você tenha usado nossa nacionalidade para enriquecer, enganar e introduzir Pogos, que trazem apenas crimes para o país."

Caso seja confirmado que Alice tem cidadania chinesa, ela pode se tornar inelegível e ser destituída do cargo de prefeita, já que apenas cidadãos filipinos podem exercer cargos eletivos no país. As acusações contra Alice, no entanto, não têm importância para os eleitores da prefeita, que foram beneficiados por seus programas sociais, divulgados em suas nas redes sociais. Alice Guo "trouxe mudança" para Bamban, e o seu povo está grato, disse a residente Erica Miclat à televisão ANC.