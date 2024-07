Posto de Atendimento ao Trabalhador promove 400 vagas no centro de S. Paulo

Na próxima terça-feira (16), das 9h às 15h, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com o Grupo Muffato, promoverá processo seletivo com 417 vagas de emprego para diversos públicos. A seleção ocorrerá no 2º subsolo do Edifício Cidade I, no centro histórico de São Paulo.

A oferta possui oportunidades na capital paulista (Lapa, Interlagos e Butantã) e nos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e Mogi das Cruzes. É uma ação afirmativa que acolhe todos os públicos, principalmente pessoas 60+, pessoas com deficiência (PcDs), comunidade LGBT+ e estrangeiros com fluência em português.

Todas as vagas contam com salário piso da categoria, benefícios (refeição no local, vale-transporte, entre outros), escala de trabalho 6X1 (horário a combinar) e não exigem experiência. Os cargos disponíveis variam de acordo com o nível de escolaridade exigido, confira abaixo:

- Ensino fundamental incompleto: auxiliar de limpeza; auxiliar de açougue; e açougueiro.

- Ensino médio incompleto: operador de caixa; repositor; recepcionista; balconista de padaria; agente de prevenção e perdas; ajudante de armazenamento; e conferente de mercadoria.

- Ensino médio completo: operador de empilhadeira; eletricista; e auxiliar financeiro.

Os interessados devem comparecer no local com RG, CPF e currículo (se tiver). Após a contratação a empresa vai realizar treinamentos e formações por meio da Universidade Corporativa do Super Muffato (Uniffato). A seleção será realizada com o apoio das equipes do programa Pró-Egresso e do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

Os PATs contam com mais de 230 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Consulte a unidade mais próxima em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.