Cruzeiro assina contrato com paraguaio Fabrizio Peralta até junho de 2029

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante paraguaio Fabrizio Peralta, de 21 anos. O jogador, revelado pelo Cerro Porteño e que teve passagem pelas categorias de base do Flamengo, assinou contrato com o time mineiro até junho de 2029.

Peralta estava na delegação do Paraguai na Copa América, mas ficou no banco em duas partidas e não chegou a entrar em campo. O Paraguai foi eliminado da competição após três derrotas no Grupo D, o mesmo do Brasil.

O jogador se disse muito feliz por chegar ao Cruzeiro e explicou por que era chamado de pitbull em seu antigo clube. "No Cerro Porteño me chamam de pitbull por estar em todas as parte do campo, recuperando (a bola) e jogando", afirmou Peralta às redes sociais do Cruzeiro.

Peralta participou da campanha vitoriosa do Paraguai no Pré-Olímpico no começo do ano, marcando inclusive o gol da vitória sobre o Brasil. Ele estava convocado para disputar os Jogos Olímpicos de Paris, mas exames médicos acusaram desequilíbrio muscular e o Cruzeiro não liberou para a Olimpíada.

O Cruzeiro é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos e volta a jogar no sábado, quando enfrenta o Palmeiras, vice-líder do campeonato, no Allianz Parque, em São Paulo.