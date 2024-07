Ponte Preta tem semana de treinos para superar três desfalques

Invicta há quatro jogos e vindo de vitória em cima do Mirassol, por 4 a 2, a Ponte Preta abriu a semana nesta segunda-feira de olho no duelo contra o Paysandu, no próximo sábado, às 18h, fora de casa, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

O técnico Nelsinho Baptista, porém, será obrigado a mexer no time titular mais uma vez. Apesar da última vitória, três jogadores levaram o terceiro cartão amarelo e agora terão que cumprir suspensão: o zagueiro Sérgio Raphael, o volante Emerson Santos e o atacante Matheus Régis.

Por outro lado, o meia-atacante Dodô estará de volta, após cumprir suspensão automática. Além disso, o zagueiro Luis Haquín voltou da seleção boliviana após a disputa da Copa América e deve ficar à disposição. Os atacantes Renato e Gabriel Novais são os únicos que seguem em tratamento.

A Ponte Preta aparece na 11ª colocação com 20 pontos. Abriu quatro pontos da zona de rebaixamento e está também a quatro do G-4 - zona de acesso.