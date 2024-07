Lira: Temos três grandes nomes do mesmo grupo político para sucessão na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que há "três grandes nomes" para sucedê-lo no cargo em 2025 e ressaltou que os deputados são "do mesmo bloco político".

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 15, em entrevista à CNN Brasil. Na ocasião, ele afirmou que uma possível unidade em torno de um candidato deve ser amadurecida em agosto.

"Hoje, nós temos três grandes nomes para a disputa da presidência da Câmara em 2025, e três grandes nomes do mesmo grupo político, do mesmo bloco político. Eu tive os votos dos três nas duas eleições que disputei", disse.

Lira acrescentou: "Portanto, de mim, há justiça de deixar que cada um caminhe, faça as suas conversas, lute pelo objetivo. Eu já estive nessa posição, e é importante que todos tenham a oportunidade de conversar, de discutir. Em agosto, as coisas afunilarão, eu penso, para que tenhamos o apoio do centro, da direita, da esquerda".

O presidente da Câmara afirmou que somente PSOL, Rede e Novo não compõem o bloco partidário do qual participam os três nomes.

Até o momento, os nomes em destaque na disputa pela sucessão de Lira são o do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), o do líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), e o do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

Também têm sido citados pelos deputados, como nomes que correm "por fora", Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Dr. Luizinho (PP-RJ). Os três são líderes partidários.