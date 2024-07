Crédito rural: BNDES terá R$ 14,8 bilhões para a agricultura familiar

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai disponibilizar R$ 14,8 bilhões em recursos para a agricultura familiar na safra 2024/25 por meio de crédito subsidiado do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os recursos destinados a financiamentos de agricultores familiares, com juros entre 0,5% e 6% ao ano, aumentou 28% em relação à temporada passada. O valor integra o montante de R$ 66,5 bilhões a serem liberados pelo banco público ao todo na safra, conforme antecipou a Coluna do Broadcast Agro.

Os valores direcionados pelo banco à agricultura familiar são disponibilizados por meio dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF), que compõem o Plano Safra 2024/2025, com prazos e orçamento determinados e juros equalizados pelo Tesouro Nacional. A partir da próxima quarta-feira, 17, os agentes financeiros repassadores credenciados ao banco poderão protocolar os pedidos de operações. "Seguindo a orientação do presidente Lula, estamos ampliando o crédito e as condições para chegar a mais agricultores familiares, incentivando a produtividade. Esse é um recurso que sabemos que chega na ponta, nas cooperativas, nos produtores, beneficiando quem é responsável por levar alimentos, e alimentos saudáveis, para as famílias brasileiras", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Do montante total ofertado pelo banco junto ao Pronaf, R$ 726 milhões serão destinados a operações nas regiões Norte e Nordeste. Na nota, o banco público afirmou que a medida está alinhada a sua estratégia "de ampliar os financiamentos que viabilizem a redução das desigualdades sociais e territoriais no País".

Ainda na agricultura familiar, nessa safra o BNDES vai permitir o uso do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI PEAC) para avalizar operações de pessoa jurídica, incluindo cooperativas, a partir de agosto. Para o FGI Peac Crédito Solidário RS, o banco admitirá o uso, além de pessoas jurídicas, para pessoas físicas (produtores rurais). "A decisão de utilizar a garantia do FGI para a agricultura familiar é uma inovação que irá permitir aumentar o apetite das instituições financeiras no apoio ao segmento, estimulando o crédito também para as cooperativas de menor porte", explicou o superintendente de Operações e Canais Digitais do BNDES, Marcelo Porteiro.