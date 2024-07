Eletros: Seca na Região Norte deve ser pior e prejudica escoamento de produtos, diz Nascimento

O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge Nascimento, disse nesta segunda-feira, 15, na EletrolarShow, feira do setor que reúne mais de 700 marcas, que a seca prevista para a Região Norte promete ser pior do que a vista no ano passado e que isso tende a prejudicar o escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus. Ele afirmou que "não haverá risco de desabastecimento" em decorrência desse fenômeno, mas que a indústria se preocupa com a demora em processos de licitação para dragagem dos rios usados para movimentar os produtos.

Nascimento explica que a instituição recebeu a informação de que, apesar do processo de licitação já ter uma empresa ganhadora para a dragagem do Rio Solimões, há um prazo longo para que o governo inicie os trabalhos. Na visão do setor, no entanto, esse processo teria de ser iniciado já em agosto.

Ele disse ainda que as empresas, junto com o governo, já trabalham com ações de prevenção ao desabastecimento. Além da dragagem dos rios, é possível fazer a transição dos produtos via balsas, em um processo de deslocamentos de portos.

Segundo o presidente da Eletros, as questões climáticas, em geral, podem tanto gerar demanda no setor, como no caso do Rio Grande do Sul, quanto dificultar o abastecimento de determinadas regiões. Por isso, esse tema e pontos da reforma tributária têm mantido os empresários do setor atentos.