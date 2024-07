Polícia prende dupla que fez mãe e bebê reféns durante roubo a apartamento em Perdizes

A polícia prendeu no sábado, 13, dois suspeitos de cometerem uma série de roubos a residências de São Paulo nos últimos meses. No caso mais recente, ocorrido em Perdizes, na zona oeste, a dupla manteve reféns uma moradora e sua filha bebê enquanto buscava objetos de valor no apartamento invadido.

Para acessar o condomínio, um dos ladrões se passou por morador e foi liberado pelo porteiro. Depois, ele arrombou um apartamento e autorizou a entrada do comparsa fingindo ser o proprietário do imóvel pelo interfone. Na sequência, a dupla forçou a entrada no outro apartamento, onde encontrou a mãe amamentando.

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os criminosos já eram procurados por quatro furtos a residências. Eles foram localizados em um imóvel na Vila Carrão, bairro da zona leste da capital.

No local, foram encontradas diversas joias, relógios, bolsa, vídeo game, televisão, roupas e outros objetos - as vítimas serão convocadas para reconhecer os pertences. A polícia também encontrou as camisetas usadas pela dupla em crimes anteriores, conforme registrado por câmeras de segurança.